Calciomercato Napoli, pilastri Hysaj e Koulibaly: da probabili partenti a certezze per il futuro

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

18/04/2017 13:10

NAPOLI HYSAJ KOULIBALY / Tra la caccia al secondo posto e i classici progetti per il futuro, Aurelio De Laurentiis rilancia il suo Napoli proprio nel giorno di Pasqua e prova a porre le basi per partecipare concretamente alla lotta scudetto. La missione è quella di affrontare un calciomercato improntato alla stabilità e all'equilibrio. Poche uscite, obbligate, e conferma di quasi tutti coloro che sono diventati fondamentali per il progetto costruito da Maurizio Sarri. Prima delle parole del patron azzurro, erano arrivate conferme in tal senso. Una doppia trattativa per rinnovare l'idillio con Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Per il primo manca solo la firma su un contratto che sfiora i cinque milioni a stagione, mentre per il belga c'è stato finalmente un incontro tra le parti e le prime fasi di disgelo. Non è fumata bianca, ma piccoli passi in avanti per raggiungere un accordo voluto da entrambi.

Calciomercato Napoli, le ambizioni di Koulibaly e Hysaj

Il calciomercato Napoli però non si ferma solo all'attacco. Anche in difesa si pensa a confermare in blocco tutti, tranne Faouzi Ghoulam ormai deciso a cambiare aria. Dovrebbe infatti restare Kalidou Koulibaly, già corteggiato nell'ultima sessione estiva di calciomercato da mezza Premier League. Dopo aver rifiutato sontuose offerte milionarie, il centrale senegalese vuole restare a Napoli per la gioia di Maurizio Sarri. Con buona pace del procuratore che appena un mese fa aveva lanciato l'allarme per una possibile partenza di Koulibaly, per poi ritrattare tutto. Stesso discorso anche per Elseid Hysaj. In questo caso Giuffredi, procuratore del ragazzo, ha confermato la volontà di restare del terzino albanese. C'è da riscattare una stagione sottotono dopo un primo anno da incorniciare in maglia azzurra. Le fatiche degli Europei e l'esordio in Champions League hanno pesato sul 22enne che è pronto però a rilanciare le sue ambizioni e lottare per il sogno Scudetto.