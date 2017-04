ITALIANS - Gol pesanti per Borini e Pasquato, Conte perde e riapre la Premier

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese )

18/04/2017 13:00

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Borini, Pasquato e Carrera. Flop Conte, Sirigu e Sansone.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United) 6,5 – Mourinho lo propone come terzo di difesa, non proprio il suo ruolo preferito. Grazie al suo impegno e alla sua massima attenzione porta a termine una bella prestazione contro il Chelsea di Conte.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 5,5 – Le reti dello Stoke giungono dal versante opposto rispetto a quello di sua competenza. Ecco perché la sua prestazione non è del tutto insufficiente.

STEFANO OKAKA (Watford) 6 – Entra negli ultimi dieci minuti di gara per tenere alta la squadra: riesce nell’intento e si rende pericoloso su un contropiede, fermato per fuorigioco dubbio.

FABIO BORINI (Sunderland) 7 – Entra a due minuti dallo scadere e in pieno recupero non si lascia scappare l’opportunità del gol, mettendo in pari il risultato finale del match con il West Ham.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 5,5 – Torna in campo dopo l’infortunio e la sua condizione non è ancora al meglio. Gioca solo sessanta minuti e fa poco e niente con il City.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Vito Mannone (Sunderland).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 5 – Perdere tre punti nella corsa al titolo in favore della diretta inseguitrice, il Tottenham, in questo momento della stagione è deleterio. Il Manchester United gioca una partita perfetta, la sua squadra no. E adesso sul secondo posto ha solo quattro punti di vantaggio.

WALTER MAZZARRI (Watford) 6,5 – Vittoria di misura sullo Swansea, squadra impelagata nella lotta per la salvezza ma da non sottovalutare. La sua squadra fa una partita attenta sul piano tattico e merita i tre punti.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 – Mezzo voto meno per un giallo evitabile contro l’Angers. Solito lavoro di grande valore in mezzo al campo.

THIAGO MOTTA (Psg) 6 – Il suo ritorno in campo, seppur nello scorcio finale del match, sembra tenere un buon ritmo.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Mario Balotelli (Nizza).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6 – Quando l'Hertha alza il ritmo nella ripresa, lui tiene il passo e fa una buona fase difensiva. Esce intorno all'80', poco dopo essere stato ammonito.

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo), Luca Candirola (Brrema).

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 5,5 – Il Leverkusen chiude bene i varchi e ferma la capolista sul pareggio a reti inviolate. Non una tragedia, comunque.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 6,5 – E' l'uomo più pericoloso in campo contro il Siviglia. Ben tra occasioni vengono sventate dalla retroguardia avversaria, l'arbitro sul finale gli nega la gioia del gol per un presunto tocco di mano.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5 – Incassa tre reti e si becca un cartellino giallo sul finale, non la sua migliore partita di questa stagione.

ALESSIO CERCI (Atletico Madrid) 6 – In campo negli ultimi minuti per dare equilibrio e aumentare la pressione in mezzo al campo. Operazione perfettamente riuscita.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 5,5 – Un giallo e una prestazione al di sotto della sua normalità. Contro l’Alaves giornata da archiviare in fretta.

NICOLA SANSONE (Villareal) 5 – In campo dal primo minuto, ma non riesce a cambiare passo dopo un avvio poco produttivo.

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 5,5 – Non la migliore prestazione con il Valencia, che probabilmente lo limita nella manovra con delle coperture preventive.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villareal), Cristano Piccini (Betis Siviglia), Giuseppe Rossi (Celta Vigo).

MLS

ANDREA PIRLO (New York City) 6,5 – La sua impronta in campo è sempre determinante per spianare la strada al successo. Sul campo del Philadelphia successo meritato.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 5,5 – La sua squadra esce sconfitta di misura con il Columbus e lui riesce a fare poco per evitare il ko.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 6 – Non segna ma dà un contributo importante nella vittoria con l'Atlanta United.

ANTONIO NOCERINO (Orlando City) 6,5 – Grazie al suo lavoro di copertura davanti alla difesa, il Los Angeles non riesce quasi mai a rendersi pericoloso in area.

NON HANNO GIOCATO: Paolo Tornaghi (Vancouver), Marco Donadel (Montreal).

RESTO DEL MONDO

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 7 – Fa un ottimo primo tempo con l'Anzhi e firma la rete che chiude il match a inizio ripresa.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6 – Gara a buon ritmo, senza strafare. Sembra aver perduto gli stimoli delle prime gare.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 6 – Buon approccio al match, gioca bene e trasmette sicurezza ai suoi compagni. Viene sostituito sul finale.

DOMENICA CRISCITO (Zenit) 6 – Vince quasi tutti i duelli sulla corsia esterna di sua competenza, ma alla fine ad avere la meglio è lo Spartak di Carrera.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiakos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Antonio Donnarumma (Asteras), Giandomenico Mesto (Panatinaikos).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6,5 – Vince una bella sfida con lo Zenit, proponendo una squadra che gioca un bel calcio e difende senza sbavature.

MARCO ROSSI (Honved) 6,5 – Ottimo successo contro il Paks, la corsa al titolo continua.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 5,5 – Pato recupera nel secondo tempo un match che si era incanalato sulla strada peggiore. Contro lo Shanghai la sua squadra avrebbe potuto fare meglio.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

FABIO BORINI (Sunderland) 7

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 7

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6,5

FLOP

ANTONIO CONTE (Chelsea) 5

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5

NICOLA SANSONE (Villareal) 5