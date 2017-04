19/04/2017 03:44

CALCIOMERCATO LIVERPOOL LEIVA / Futuro tutto da scrivere per Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e il suo addio al Liverpool non sembra così scontato: "Bisogno aspettare fino alla fine della stagione - si legge sul 'Telegraph' - Prenderemo una decisione insieme al club". A breve potrebbe esserci un incontro tra Leiva e Klopp.

M.S.