Calciomercato Milan, Kolasinac non tramonta: addio De Sciglio?

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

18/04/2017 12:53

CALCIOMERCATO MILAN TERZINI / Il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato dovrebbe essere rinforzato in maniera importante. Marco Fassone ha già annunciato l'esistenza di un budget consistente per poter intervenire nella campagna acquisti. Ogni reparto ha bisogno di innesti e la dirigenza studierà con Vincenzo Montella la strategia migliore per operare. Verranno scelti profili in grado di far compiere un salto di qualità alla squadra, portandola più vicina alle prime a livello di competitività. L'obiettivo sarà lottare per un posto in Champions League, dato che dal prossimo campionato ad accedervi saranno le prime quattro classificate. Una ghiotta chance da sfruttare e ciò sarà possibile solamente con un calciomercato Milan all'altezza.

Calciomercato Milan, la situazione sulle corsie difensive

Un reparto in cui il Milan interverrà sicuramente è la difesa. Nel mirino ci sono un difensore centrale e un terzino sinistro. Se per il primo obiettivo sembra esserci già un accordo con Mateo Musacchio del Villarreal, ma per rinforzare la corsia mancina difensiva i giochi sono ancora aperti. Sead Kolasinac nelle scorse settimane è stato indicato come il giocatore su cui Fassone e Mirabelli intendevano puntare, ma è poi emersa l'indiscrezione secondo la quale l'Arsenal l'avrebbe spuntata.

Beffa per i rossoneri? Ancora no, dalla Bosnia sono giunte le parole del padre del terzino in scadenza con lo Schalke 04 a 'N1': "In due settimane decideremo ogni cosa sul futuro di Sead. Mio figlio non ha firmato con nessuno: ci sono stati dei contatti con l'Arsenal, ma non è ancora un calciatore del club inglese. Questa settimana incontrerò Sead e il suo agente e prenderemo una decisione". Il Milan può ancora ambire a mettere sotto contratto Kolasinac, che dal 1° luglio potrà essere tesserato a parametro zero. Sarebbe un buon colpo per rinforzare la fascia sinistra difensiva di Montella.

Anche perché proprio su quella corsia ci sono molti dubbi sulla permanenza degli attuali interpreti. Mattia De Sciglio ha un contratto che scade a giugno 2018 e non sono ancora cominciate le trattative per il rinnovo. Secondo quanto risulta a 'calciomercato.it', il calciatore dovrebbe essere venduto in estate. La Juventus è in agguato. Luca Antonelli non pare rientrare nel progetto tecnico dell'allenatore, che lo ha spesso escluso nel corso della stagione. Anche per lui c'è l'ipotesi cessione. Infine c'è Leonel Vangioni, un fantasma per buona parte della stagione e poi spuntato a sorpresa in questo 2017. Alcune discrete prestazioni per l'argentino, che però non sembra convincere particolarmente e viene considerato più una riserva che un titolare. A destra sia Ignazio Abate che Davide Calabria dovrebbero essere confermati, anche se Andrea Conti dell'Atalanta piace non poco.