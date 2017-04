Roma, Mazzola: "Totti giochi di più. In campo almeno un'altra stagione"

18/04/2017 12:24

ROMA MAZZOLA TOTTI SPALLETTI / Fa discutere la gestione di Francesco Totti da parte di Luciano Spalletti. Il capitano nelle ultime partite è sceso in campo solo negli minuti di gioco. A parlare della situazione del numero 10 della Roma ci ha pensato Sandro Mazzola: "Per come concepisco le bandiere io - racconta l'ex calciatore al 'Corriere dello Sport' - credo che Totti dovrebbe giocare un po' di più, ma bisognerebbe vivere tutti gli allenamenti per capire bene la situazione. Spalletti è un tecnico bravo, sa cosa fare. Può darsi che per la Roma è disposto a fare qualsiasi cosa. Se accetta questo trattamento vuol dire che è d'accordo, è difficile ammettere di non riuscire più a giocare novanta minuti".

GESTIONE SPALLETTI - "Questa gestione lo spinge a giocare ancora di più dandogli la possibilità di continuare a segnare. Ragionandoci bene, gestendolo in questo modo Spalletti gli dà la possibilità di andare avanti ancora per una o due stagioni".

M.S.