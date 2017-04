INSTAGRAM - Barcellona-Juventus, Valentina Allegri ha un messaggio per i tifosi bianconeri

18/04/2017 12:20

BARCELLONA JUVENTUS VALENTINA ALLEGRI / Per centrare la qualificazione alla semifinale di Champions League, la Juventus nell'inferno del 'Camp Nou' potrà contare anche sul supporto di una tifosa speciale. Valentina Allegri, figlia del tecnico Massimiliano, sarà infatto a Barcellona per assistere alla gara di ritorno. E sulle sue Instagram Stories, con un video lancia un messaggio per i tifosi bianconeri: "Volevo fare un sondaggio e chiedere quanti tifosi verranno a Barcellona per la partita. E quando arriveranno, perché per ora non ce ne sono tanti".



L.P.