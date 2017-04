18/04/2017 12:05

BARCELLONA JUVENTUS MASCHERANO ARDA TURAN / Ultimo allenamento per il Barcellona in vista della gara di domani contro la Juventus. Stamane, come riporta 'Sport', il gruppo di Luis Enrique ha visto il rientro di Javier Mascherano e Arda Turan, alle prese con problemi fisici nei giorni scorsi. Domani, qualora dovessero scendere in campo, li attenderà grande sacrificio nel big match del 'Camp Nou'.

M.D.A.