Calciomercato Roma, futuro Totti: ecco l'idea di Pallotta

18/04/2017 12:11

CALCIOMERCATO ROMA TOTTI FUTURO / Futuro tutto da scrivere per Francesco Totti. Il capitano della Roma sembra destinato - salvo clamorose sorprese - ad appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Come più volte ribadito il numero 10 è legato al club capitolino da un contratto di sei anni. Non sono chiare però quali compiti gli spetterebbero all'interno della società. Pallotta - come riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' - sarebbe intenzionato ad offrirgli un incarico nel marketing o comunque fuori dall'area tecnica. Le idee di Totti, al momento, però, sembrerebbero un po' diverse. Il capitano vorrebbe, infatti, lavorare nell'ambito sportivo per onorare il proprio contratto. Non ci resta che attendere per capire quale sarà il nuovo capitolo della carriera di Francesco Totti.

M.S.