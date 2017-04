DIRETTA Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/04/2017 19:45

DIRETTA REAL MADRID BAYERN MONACO LIVE / A caccia dell'impresa. Il Bayern Monaco, dopo aver perso a sorpresa 2-1 in casa, è costretta a vincere in casa del Real Madrid per proseguire il suo cammino in Champions League. Per qualificarsi alla semifinale, la formazione di Ancelotti ha bisogno di un successo 2-0 oppure con un gol di scarto segnandone almeno tre, mentre quella di Zidane può permettersi di perdere 1-0. Calciomercato.it vi offre il match del 'Santiago Bernabeu' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-4-2): Keylor; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos, Modric; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.

Bayern Monaco (4-1-4-1); Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Xabi Alonso; Robben, Vidal, Thiago, Ribery; Lewandowski. All.: Ancelotti