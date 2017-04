TWITTER - Lazio, i tifosi contro Cataldi: "Rimani a Genova"

18/04/2017 12:02

LAZIO CATALDI / È esploso il caso Cataldi in casa Lazio. Questa mattina, attraverso il portale de 'L'ultima ribattuta', la Curva Nord biancoceleste ha diramato un comunicato contro il centrocampista biancoceleste attualmente in prestito al Genoa: "Caro Danilo, complimenti per il tuo fantastico atteggiamento tenuto da te e dalla tua futura moglie al gol di un giocatore che ci infanga e ci disprezza da anni. Riteniamo che sia un insulto alla Lazio e ai suoi tifosi, da una persona, come te, che si è sempre dichiarata laziale. Ti auguriamo una lunga permanenza a Genova perché ora, nella Lazio, per uno come te non c’è più posto. Arrivederci e grazie". Il riferimento è all'esultanza di Cataldi che in campo ha abbracciato Goran Pandev, ex Lazio, al momento del gol del momentaneo 2-1 nella sfida di sabato terminata 2-2 tra il 'Grifone' ed i capitolini. Inevitabili, su Twitter, le reazioni degli altri tifosi che hanno rincarato la dose contro il centrocampista che tra due mesi tornerà alla Lazio al termine del prestito ai liguri.



@Bomba_SSL @laziopress Il comunicato è troppo duro, concordo, ma pure Cataldi poteva evitare. Io, da Laziale, non riuscirei ad esultare così contro la mia squadra — Franco Er Laziale (@LazialeEr) 18 aprile 2017

@CPIbia Al Gol de Pandev Cataldi ha esultato tipo Tardelli nell'82, e da "eterna bandiera biancoceleste" è diventato un risaputo tifoso romanista???????????? — Luca100celleASR (@Luca100celleASR) 18 aprile 2017

Cataldi ha fatto la frittata — sofi (@settima_arte) 18 aprile 2017

Chi ancora difende Danilo #Cataldi non è tifoso della #Lazio. Senza ulteriori giri di parole. — MeMyself&Ary (@MickiAri) 18 aprile 2017

L.P.