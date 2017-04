DIRETTA Champions League, Leicester-Atletico Madrid: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/04/2017 19:45

DIRETTA LEICESTER ATLETICO MADRID LIVE / La semifinale di ritorno di Champions League mette di fronte gli inglesi del Leicester e gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Battuti 1-0 all'andata, gli uomini di Shakespeare hanno bisogno di vincere con due gol di scarto per continuare il sogno e passare il turno. Invece alla squadra di Simeone, oltre al successo ed al pareggio, può bastare perdere di misura segnando almeno un gol per accedere alla semifinale. Calciomercato.it vi offre il match del 'King Power Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Leicester (4-4-1-1): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Morgan, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki; Vardy. All.: Shakespeare.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak: Filipe Luis, Godín, Savic, Juanfran; Giménez, Gabi, Koke, Saúl; Carrasco, Griezmann. All.: Simeone.