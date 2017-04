Barcellona-Juventus, Allegri sorride: Dybala in campo nella rifinitura

18/04/2017 12:03

BARCELLONA JUVENTUS DYBALA - Sospiro di sollievo per la Juventus e Allegri. Il tecnico bianconero recupera infatti Paulo Dybala per la sfida di Champions League di domani sera a Barcellona: l'attaccante argentino si sta allenando regolarmente nella rifinitura di questa mattina a Vinovo e - salvo nuovi imprevisti - sarà in campo dal 1' nella partita del 'Camp Nou'. La 'Joya' ha smaltito l'infortunio alla caviglia rimediato nel secondo tempo della trasferta di sabato a Pescara e punta a trascinare la squadra campione d'Italia anche in Catalogna dopo la splendida doppietta dell'andata.

G.M.