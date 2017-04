Calciomercato Milan, incontro con Raiola: ecco l'offerta per Donnarumma

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

18/04/2017 11:50

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA FUTURO / Gigio Donnarumma è una delle priorità del nuovo Milan. Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone sono già a lavoro per blindare il portierone di Castellammare di Stabia. Già oggi - come riporta il 'Corriere dello Sport' in edicola stamani - potrebbe essere fissato un incontro con Raiola. Il calciomercato Milan non può che ripartire dal numero 99: la sua situazione va sistemata nel più breve tempo possibile. Il contratto, infatti, scade solamente nel 2018. Il tempo incalza e trattare con il suo agente non è per nulla facile.

L'idea per blindare Donnarumma da parte della nuova dirigenza rossonera sembra abbastanza chiara: Mirabelli e Fassone metteranno sul tavolo un quinquennale, che partirà con un ingaggio da 3 milioni di euro a salire. Offerta, questa, certamente allettante ma che potrebbe non bastare per convincere Raiola.

Calciomercato Milan, Donnarumma come Pogba: le possibili strategie

Come dicevamo non sarà facile convincere Raiola. L'agente ha più volte dichiarato di volere conoscere la nuova proprietà e le loro strategie. Donnarumma ha bisogno di un grande club e non è detto che debba essere il Milan. Il pensiero del procuratore è questo e i cinesi dovranno dimostrare di esserlo. Secondo il 'Corriere dello Sport' qualcosa potrebbe cambiare se fosse inserita una percentuale a vantaggio dello stesso Raiola, come fatto in passato dalla Juventus con Pogba.

La realtà è che il calciomercato del Milan non può non ripartire da Donnarumma. Se trattare con Raiola non sarà facile il club rossonero ha dalla sua parte la volontà del numero 99, che vorrebbe continuare a vestire la maglia della squadra che ha sempre tifato da bambino. Un buon motivo questo per essere ottimisti. Ora non resta che convincere il suo procuratore.