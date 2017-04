Calciomercato, occasione Costa per la Juventus. Il Milan sogna Benzema. Inter, nuova difesa

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

18/04/2017 12:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / A meno di due mesi dalla fine della stagione, inizia ad infuocarsi il calciomercato italiano ed Europeo. Juventus, Milan e Inter stanno già programmando i colpi della prossima estate. I bianconeri lavorano per rendere ancora più competitiva una squadra che domina in Serie A e sta dicendo la sua anche in Champions League. Le due milanesi, forti dell'arrivo dei capitali cinesi, vogliono invece ridurre le distanze dalla 'Vecchia Signora'. La Juventus ci prova con Douglas Costa e non smette di pressare Verratti, il Milan sogna Benzema e Vidal, mentre l'Inter è pronta a regalarsi una nuova difesa: ecco tutte le mosse di calciomercato delle tre grandi.

Calciomercato Juventus, occasione Douglas Costa

Il nome più caldo del calciomercato Juventus delle ultime ore, arriva dalla Germania. Douglas Costa può lasciare il Bayern Monaco. In Baviera, il brasiliano sta avendo sempre meno spazio con Carlo Ancelotti che gli preferisce i veterani Robben e Ribery. I bianconeri fiutano l'affare e sono pronti a dare un'occasione all'ex Shakhtar Donetsk, sperando che il Bayern abbassi le pretese sulla valutazione di 35 milioni di euro. Si raffredda la pista che porta a Matuidi: il centrocampista francese ha ammesso di aver ricevuto un'offerta di rinnovo da parte del Paris Saint-Germain. La firma su un nuovo contratto taglierebbe le gambe a tutte le sue pretendenti. Sempre calda, invece, l'ipotesi Verratti. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha incontrato l'agente dell'ex Pescara Donato Di Campli. La trattativa - se mai dovesse partire - si annuncia però complicatissima, vista anche la concorrenza spietata dell'Inter.

Calciomercato Milan, i sogni sono Benzema e Vidal

La nuova proprietà cinese del Milan è pronta a costruire una grande squadra per i tifosi rossoneri, da troppi anni a secco di successi. Dalla conclusione del closing che ha portato la società dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle di Li Yonghong, sono tanti i nomi accostati al club allenato da Vincenzo Montella. Due i sogni proibiti del calciomercato Milan: Arturo Vidal e Karim Benzema. Nomi che sembrano impossibili da portare in Italia, anche se tanto dipenderà dal budget che i cinesi metteranno a disposizione alla coppia Mirabelli-Fassone. Più alla portata, invece, Mateo Kovacic. Il croato del Real Madrid piace da mesi in casa rossonera. L'ex Inter è l'alternativa a Fabregas del Chelsea e Luiz Gustavo del Wolfsburg. Per i dirigenti milanisti, settimane calde sul fronte rinnovi: si lavora ai nuovi contratti di Suso, Donnarumma e De Sciglio.

Calciomercato Inter, Pioli a rischio. Pronta una nuova difesa

Rispetto ai cugini rossoneri, per il calciomercato Inter ci sono meno dubbi a livello economico. I nerazzurri hanno già speso tanto la scorsa estate e sono pronti a mettere di nuovo mano al portafogli. Il pareggio arrivato al 97' nel derby, potrebbe aver messo la parola fine all'avventura di Pioli in panchina. Simeone e Conte sono sogni che potrebbero restare tali, mentre sembrano più alla portata profili come Spalletti, Jardim, Marco Silva o Emery. Nel giorno in cui emerge la possibilità di vedere in nerazzurro Juan Mata, in uscita dal Manchester United che ha messo gli occhi su Talisca, in casa interista si parla di una rivoluzione in difesa. Murillo potrebbe salutare, mentre gli occhi di Ausilio (in attesa di rinnovo) si sono posati su Rüdiger e Acerbi. Questi due centrali si aggiungono alla lunga lista di difensori già accostati all'Inter che comprende anche Manolas e de Vrij.