Inter - Ranocchia assist man, rispunta Puscas: il punto sui prestiti

Raffaele Amato

18/04/2017 12:30

PRESTITI INTER / Torna su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni di mercato e che sono stati impegnati nell'ultimo lungo weekend pasquale con la maglia dei rispettivi attuali club. Le news Inter mettono sotto i riflettori ancora una volta Ranocchia, anche se stavolta in versione uomo assist, e l'attaccante rumeno George Puscas.

Inter: Ranocchia assist-man, si rivede Puscas

SERIE A

GIANLUCA CAPRARI (Pescara): prestazione senza guizzi contro la Juventus che all'Adriatico vince in scioltezza grazie a Higuain

ESTERO

ANDREA RANOCCHIA (Hull City): autore dell'assist a Maguire per il momentaneo 1-1 contro lo Stoke City delle ex meteore nerazzurre Arnautovic e Shakiri, assoluti protagonisti del 3-1 finale contro la squadra di Silva, uno dei potenziali candidati alla panchina dell'Inter.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): subentra al quarto d'ora al posto dell'infortunato Vitolo senza riuscire ad incidere. Si prende anche un giallo nel match tra Siviglia e Valencia che si conclude 0-0.

SAMUELE LONGO (Girona): 25' finali dell'incontro col Tenerife terminato 3-3.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): incolpevole in tutti e tre i gol che la squadra di Marino nella sconfitta casalinga col Novara.

REY MANAJ (Pisa): 64' nella seconda sconfitta consecutiva della formazione di Gattuso, penultima in classifica, contro l'Avellino.

ANDREA PALAZZI (Pro Vercelli): buoni 90' in mezzo al campo nella vittoria di Vicenza.

GEORGE PUSCAS (Benevento): in campo nel quarto d'ora finale della sfida col Brescia, vittorioso per 1-0, tre mesi dopo l'infortunio al menisco.



GLI ALTRI: Miangue (Cagliari, in panchina), Dimarco (Empoli, in panchina), Camara (Brescia, in panchina), Belloni (Avellino, in panchina), Gyamfi (Benevento, non convocato), Forte (Perugia, in panchina), Donkor (Cesena, non convocato), Di Gennaro (Ternana, in panchina), Della Giovanna (Ternana, non convocato).