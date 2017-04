Calciomercato Inter, vice Icardi: è Petagna il candidato

18/04/2017 11:16

CALCIOMERCATO INTER ICARDI PETAGNA / Caccia al vice Icardi. I nerazzurri, intenzionati a rinforzare pesantemente la squadra, guardano all'attacco. In casa Suning c'è l'intenzione di affidare al tecnico, che siederà in panchina la prossima stagione, un nuovo attaccante che possa essere un'alternativa valida all'argentino. L'Inter - secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' in edicola stamani - stanno continuando a pensare ad Andrea Petagna dell'Atalanta.

M.S.