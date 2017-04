18/04/2017 10:36

BARCELLONA VALVERDE - Ernesto Valverde in pole per succedere a Luis Enrique sulla panchina del Barcellona. Stando al 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo avrebbe annunciato la volontà di non rinnovare il contratto con l'Athletic Bilbao e lasciare il sodalizio basco al termine della stagione. Oltre a Valverde, in corsa resterebbe anche Unzué per guidare i blaugrana.

G.M.