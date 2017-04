Calciomercato Inter, altra sfida alla Juventus: seguito Sidibè

18/04/2017 10:40

CALCIOMERCATO INTER SIDIBE / L'Inter vuole rifare le fasce. Tra gli obiettivi principali per la prossima stagione ci sono due nuovi terzini e il Ds Ausilio guarda soprattutto in Germania e Francia. Se in Bundesliga vengono seguiti Rodriguez e Wendel, in Ligue 1 i fari sono puntati su Mendy e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', anche su Sidibè. Entrambi militano nel Monaco e su di loro ci sarà da fare i conti con la concorrenza della Juventus.

M.R.