Calciomercato Milan, via Bacca dentro Keita: sarà rivoluzione in attacco

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

18/04/2017 10:54

CALCIOMERCATO MILAN ATTACCO / Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrebbe cambiare parecchio in tutti i reparti della squadra. Anche in attacco qualcosa dovrebbe mutare, visto che ci sono giocatori in partenza che andranno sostituiti. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli stanno già pianificando le mosse future, ma sarà determinante incontrare Vincenzo Montella per condividere una strategia comune da adottare nella sessione estiva del calciomercato Milan. Il mister rossonero ha dichiarato che non intende fare nomi specifici, ma semplicemente esporre quelle che sono le sue esigenze sul rafforzamento della squadra. Starà poi alla dirigenza riuscire ad accontentarlo.

Calciomercato Milan, come cambia l'attacco rossonero

Nell'attacco attuale del Milan l'unico sicuro di rimanere è Suso, per il quale è pronto il rinnovo di contratto fino al 2021 con stipendio che passerà da 1 milione netto annuo a 2,5-2,7 milioni a stagione. Nonostante lo spagnolo in alcune dichiarazioni abbia fatto intendere che tutto è possibile, la nuova società intende blindarlo e confermarlo come pilastro della squadra. Probabile anche la permanenza di Gianluca Lapadula, anche se rispetto all'ex Liverpool ci sono meno certezze. Molto dipenderà dalle offerte che eventualmente arriveranno e dalla volontà di Montella, che gli ha quasi sempre preferito Carlos Bacca.

A proposito del centravanti colombiano, la sua cessione è sicura. Il numero 70 del Milan è da tempo messo in discussione e pare ci sia l'intenzione di venderlo per incassare denaro utile da reinvestire su un nuovo bomber. L'ex Siviglia viaggia verso i 31 anni e il 'Diavolo' spera di incassare 20-25 milioni dal suo addio. Certi anche i saluti di M'Baye Niang e Lucas Ocampos. Il primo potrebbe essere riscattato dal Watford, che però chiederà uno sconto sui 18 milioni pattuiti a gennaio. L'argentino farà ritorno a Marsiglia, dopo il prestito secco concesso nel mercato invernale. Keisuke Honda si svincolerà dopo la scadenza del contratto fissata al 30 giugno prossimo.

Anche Gerard Deulofeu saluterà, seppur non definitivamente forse. Il Barcellona intende esercitare la clausola di recompra per riacquistarlo dall'Everton: investimento da 12 milioni. Nelle intenzioni del Barça il giocatore dovrebbe poi restare, ma molto dipenderà dalla volontà del ragazzo e anche dell'allenatore che sostituirà Luis Enrique. Il Milan spera di poterlo tenere, però sarà complicato e dunque bisogna pensare a delle alternative.

Per le fasce offensive si parla sempre di Keita Baldé Diao, lontano dal rinnovare il contratto con la Lazio. Va in scadenza nel giugno 2018 e sembra che non vi sia margine per trovare un'intesa. Il senegalese è un vecchio pallino di Mirabelli e può diventare un obiettivo concreto in estate. Claudio Lotito vuole 20-25 milioni per venderlo. Per il ruolo di punta centrale stanno emergendo nomi top: Karim Benzema, Alvaro Morata, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette. Difficile dire ad oggi se il Milan con la nuova proprietà potrà effettivamente puntare a profili di questo tipo. Però l'idea è quella di prendere un bomber di calibro internazionale e dunque bisogna attendersi un grande colpo nel reparto.