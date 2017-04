Barcellona-Juventus, campionato e Champions: lo 'strano' caso di Gonzalo Higuain

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/04/2017 10:15

BARCELLONA JUVENTUS HIGUAIN - La carica dei… 201! Gonzalo Higuain, con la doppietta di Pescara che lancia la Juventus verso lo scudetto della 'leggenda', ha superato la soglia dei duecento gol realizzati in campionato tra Liga e Serie A. Il bomber argentino ne ha realizzati 107 con la maglia del Real Madrid, 71 nella parentesi a Napoli con il record dei 36 centri e il titolo di capocannoniere della scorsa stagione, oltre ai 23 segnati (tutti su azione) finora a Torino. Il 'Pipita' ha abbassato ulteriormente la sua media sotto la Mole: segna ogni 107 minuti in Italia con la Juve, contro i 111' di Madrid e i 115' in Campania.

Barcellona-Juventus, le statistiche di Higuain tra campionato e Champions League

Higuain ha concentrato i suoi 201 sigilli in 326 presenze, alla media di un gol ogni 112 minuti: solo Cristiano Ronaldo (363), Messi (341), Ibrahimovic (303), Totti (250) e Suarez (240) hanno segnato di più in Europa dei calciatori in attività, ma soltanto il Pallone d'Oro portoghese e il connazionale del Barcellona hanno una media migliore rispetto all'ex Napoli (88' Messi, 101' Ronaldo). Per le news Juventus implacabile e letale in campionato, 'umano' invece sul palcoscenico della Champions. Il rovescio della medaglia, quasi da Dottor Jekyll e mister Hyde: Higuain annota soltanto 16 centri in 61 apparizioni nel torneo continentale più prestigioso, alla media di una rete ogni 230 minuti: più del doppio rispetto ai tornei nazionali.



Rendimento confermato anche con la casacca bianconera dall'acquisto più costo sul calciomercato della 'Vecchia Signora, che in 8 gare di Champions League ha messo a referto 3 gol (due alla Dinamo Zagabria e uno su rigore al Lione) alla media di una rete ogni 231'. Le cose peggiorano, addirittura, nella fase ad eliminazione diretta, dove il Nazionale albiceleste ha timbrato il tabellino dei marcatori soltanto 2 volte con il Real Madrid. A secco nella doppia sfida con il Porto e nel 3-0 rifilato allo 'Stadium' al Barcellona, Higuain vuole determinare anche in Europa: il sogno Champions passa anche, e soprattutto, dai suoi gol.