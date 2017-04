Calciomercato Milan, a centrocampo rispunta Kovacic

18/04/2017 10:24

CALCIOMERCATO MILAN KOVACIC / Un grande colpo per ogni reparto. Il nuovo Milan cinese vuole riportare presto la squadra rossonera ai vecchi fasti e per questo è pronta a investire sul mercato. Per quanto riguarda il centrocampo, si sta lavorando per arrivare ad almeno uno tra lo spagnolo Cesc Fabregas del Chelsea ed il brasiliano Luiz Gustavo del Wolfsburg. L'alternativa, secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta del croato ex Inter Mateo Kovacic, già seguito in passato e che anche Napoli e Juventus hanno provato a riportare in Serie A.

M.R.