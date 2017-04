Serie A, corsa Europa League: doppia chance Lazio, calendario favorevole al Milan

Maurizio Russo

18/04/2017 09:55

CORSA EUROPA LEAGUE / Cinque squadre per tre posti. La corsa all'Europa League entra nel vivo nelle ultime sei giornate di campionato. Le news Serie A dicono che al momento la Lazio - con 61 punti - è in vantaggio rispetto all'Atalanta (60); seguono Milan (58) e Inter (56), mentre non sono moltissime le chance della Fiorentina (52). Ancora quattro scontri diretti in programma, con Lazio, Inter e Fiorentina che si devono affrontare tra di loro (i nerazzurri due volte in trasferta, i viola due volte in casa), mentre l'Atalanta ospita il Milan. Senza dimenticare che la squadra di Inzaghi potrebbe ottenere il pass diretto attraverso la finale di Coppa Italia e che alcune gare potrebbero cambiare di valore rispetto a quello assegnato oggi da Calciomercato.it qualora il discorso salvezza dovesse decidersi in anticipo, il calendario biancoceleste dice che la difficoltà è di 22 stelline. Più facile, sulla carta, il cammino degli uomini di Gasperini (19 stelline) e ancora di più quello della formazione di Montella (17). Strada in salita per Pioli e company (22), mentre ai ragazzi di Paulo Sousa (21) servirebbe un miracolo sportivo per rimontare almeno fino al sesto posto.

Serie A, il calendario delle squadre in lotta per l'Europa League

33esima giornata

ATALANTA-Bologna **

FIORENTINA-INTER *****

MILAN-Empoli *

LAZIO-Palermo *

34esima giornata

ATALANTA-Juventus *****

Roma-LAZIO *****

Crotone-MILAN ***

Palermo-FIORENTINA **

INTER-Napoli *****

35esima giornata

Udinese-ATALANTA ***

Genoa-INTER ***

LAZIO-Sampdoria ***

Sassuolo-FIORENTINA ***

MILAN-Roma ****

36esima giornata

FIORENTINA-LAZIO *****

ATALANTA-MILAN *****

INTER-Sassuolo **

37esima giornata

MILAN-Bologna *

Empoli-ATALANTA ***

LAZIO-INTER *****

Napoli-FIORENTINA *****

38esima giornata

ATALANTA-Chievo *

Cagliari-MILAN ***

Crotone-LAZIO ***

FIORENTINA-Pescara *

INTER-Udinese **