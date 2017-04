Calciomercato Milan, da Montella a Suso: la situazione dei rinnovi

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

18/04/2017 10:04

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVI CONTRATTO / Con l'ufficiale avvento della nuova proprietà in casa Milan si può guardare al futuro e cominciare a risolvere quelle situazioni rimaste in bilico per mesi a causa dello stallo a livello societario. In primis c'è una questione legata ai rinnovi di contratto dell'allenatore e di alcuni giocatori che va risolta. Marco Fassone in conferenza stampa venerdì ha dichiarato che in questi giorni sarebbero partiti contatti e trattative. Ci sono alcuni casi di più semplice risoluzione e altri che invece richiederanno negoziati più approfonditi. Ma il calciomercato Milan della nuova società parte proprio dai rinnovi, primo vero banco di prova del nuovo corso rossonero.

Calciomercato Milan: chi rinnoverà il contratto?

Fassone ha già dichiarato in maniera esplicita la volontà di confermare Vincenzo Montella e di costruire assieme a lui la squadra del futuro, definendo le linee guida del calciomercato estivo 2017. Un primo contatto tra le parti è già avvenuto venerdì a cena, ma 'La Gazzetta dello Sport' spiega che sarà oggi il giorno in cui Fassone e Mirabelli andranno a Milanello per incontrare il mister e discutere del futuro. Si parlerà di progetti, di campagna acquisti-cessioni e anche di rinnovo di contratto. L'attuale accordo scade nel 2018 e si vogliono cercare le basi per prolungare. C'è ottimismo in tal senso, visto che Montella a Milano sta benissimo e la nuova società ha massima stima in lui.

Un altro rinnovo su cui il Milan si sente abbastanza tranquillo è quello di Suso. Una bozza di accordo era già stata raggiunta da Adriano Galliani e nel mese di febbraio pure Fassone ha avuto un contatto con l'entourage dello spagnolo. Si parlava di circa 2,5-2,7 milioni di euro netti annui fino al 2021 per prolungare l'attuale contratto da 1 milione netti annuo con scadenza 2019. La nuova società intende accelerare su questo fronte per arrivare presto alle firme.

Per quanto concerne Gianluigi Donnarumma, sembra che in agenda non ci sia ancora un appuntamento tra Fassone e Mino Raiola. Il rinnovo di Gigio rimane comunque una priorità e sicuramente in questi giorni le parti parleranno per fissare un colloquio e dare inizio alla trattativa. Il Milan non può permettersi di perdere un simile talento. La scadenza contrattuale al giugno 2018 spaventa, ma il club punta a trattenere il ragazzo e farlo diventare una bandiera. Sicuramente ci sarà parecchio da negoziare per quanto riguarda l'ingaggio, visto che Raiola pretenderà una somma alta.

Attende una chiamata anche l'entourage di Mattia De Sciglio, per il quale su 'calciomercato.it' abbiamo raccontato più volte che il rinnovo potrebbe non esserci e che al momento la cessione sembra essere l'ipotesi più probabile per il futuro del terzino. La Juventus è in agguato da tempo e potrebbe presentarsi con un'offerta per prendere il giocatore in estate, a un anno dalla scadenza contrattuale fissata per giugno 2018.