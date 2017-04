Barcellona-Juventus, Higuain: "C'è tutto per arrivare in fondo. Ecco il segreto di Allegri"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/04/2017 09:40

BARCELLONA JUVENTUS HIGUAIN - Si riparte dal perentorio 3-0 di Torino. La Juventus dovrà gestire il preziosissimo vantaggio maturato allo 'Stadium' nel ritorno dei quarti di Champions League in casa del Barcellona. All'andata decisero la doppietta di uno scatenato Dybala e la rete di Chiellini, con Gonzalo Higuain per una volta a secco. Dopo la doppietta decisiva a Pescara sabato in campionato, il 'Pipita' per le news Juventus spera di lasciare il segno in Catalogna e stoppare le speranze di remuntada dell'undici di Luis Enrique. L'ex Napoli predica però prudenza: "Non so se il 3-0 sarà sufficiente. Dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e fare quello che abbiamo già fatto all'andata. Loro hanno dimostrato con il PSG di poter fare miracoli, dovremo stare attenti, ma anche il Barça dovrà stare attento a noi - ha dichiarato l'argentino a 'JTV' - Speriamo di avere le giuste palle gol, siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti".

Juventus: le dichiarazioni di Higuain su Barcellona, campionato e Allegri

Higuain, sbarcato nell'ultimo calciomercato estivo per 90 milioni di euro alla corte di Allegri, ha finora timbrato il cartellino in 29 occasioni con la maglia bianconera: "Sono molto soddisfatto per questa stagione, manca ancora un mesetto per arrivare alla fine, vogliamo arrivare in fondo a tutto. Il campionato? Siamo in un momento importante: i giochi non sono ancora chiusi, ci sono 18 punti a disposizione, non dobbiamo rilassarci. Di certo, manca sempre meno per il sesto scudetto. Le qualità di Allegri? Per lui tutte le partite sono uguali. Le vive e le prepara alla stessa maniera: questo ci permette di mantenere sempre la giusta attenzione. Non ti rilassi e non molli mai, è questo il segreto".