Coppa Italia, la Lazio chiede la VAR per la finale con la Juventus

18/04/2017 09:35

COPPA ITALIA LAZIO JUVENTUS VAR / L'arbitraggio di Maresca contro il Genoa non è stato digerito dalla Lazio, che ha recriminato per due calci di rigore non concessi dall'arbitro napoletano. Ecco perché, secondo quanto si legge su 'goal.com', il club biancoceleste starebbe insistendo affinché nella finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma il prossimo 2 giugno (che verrà anticipata al 17 maggio qualora i bianconeri dovessero centrare l'accesso in finale di Champions League, ndr) venga approvato l'utilizzo della VAR, la cosidetta moviola in campo. La decisione definitiva è attesa per la fine del mese.

M.R.