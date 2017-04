Barcellona-Juventus, Lippi: "Allegri non si farà rimontare. Dybala ricorda Sivori"

18/04/2017 09:15

BARCELLONA JUVENTUS LIPPI - Vigilia di Barcellona-Juventus. Marcello Lippi lancia l'undici bianconero verso le semifinali di Champions League: "In Europa nessuno è come il Barcellona, però questa Juve è cresciuta e non si fara rimontare - ha sottolineato l'attuale Ct della Cina a 'La Stampa' - Allegri sa come annullarli, faranno un'altra grande partita dopo il 3-0 dell'andata. Dybala? Mi ricorda Sivori, è destinato a diventare un vero campione".ù



G.M.