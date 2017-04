Calciomercato Juventus, Ancelotti 'avvicina' Douglas Costa

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/04/2017 08:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA - Vigilia di Barcellona-Juventus, ma l’attenzione della dirigenza bianconera sul calciomercato è sempre massimale. Massimiliano Allegri è sempre più vicino al rinnovo con i campioni d’Italia e in vista della prossima stagione è evidente l’intenzione dell'allenatore toscano di confermare l'offensivo e vincente 4-2-3-1. Il piano di Marotta e Paratici per il calciomercato Juventus nella sessione estiva prevede innanzitutto dei rinforzi massicci sugli esterni, sia difensivi che sulla trequarti visto anche, in quest’ultimo caso, il lungo stop di Pjaca.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa riserva nel Bayern: Marotta prepara l'assalto

Sanchez, Bernardeschi e Di Maria resterebbero sempre nei radar della 'Vecchia Signora', anche se queste trattative si presentano difficili anche per l’agguerrita concorrenza delle altre big europee. Un altro profilo gradito alla Juventus sarebbe Douglas Costa, che non attraversa un momento positivo al Bayern Monaco dopo l’arrivo sulla panchina dei bavaresi di Carlo Ancelotti. Il Nazionale brasiliano ha avuto sempre meno spazio nell’undici titolare, complice anche il ritorno a tempo pieno dei 'veterani' Ribery e Robben. L'ex Shakhtar Donetsk è diventato a tutti gli effetti una riserva di lusso dei campioni di Germania e da alcune settimana si parla di un suo possibile addio a fine stagione.



Solo 17 presenze tra bundesliga e Champions dal 1' per Douglas Costa in stagione, compresa la sfida d’andata dei quarti persa la scorsa settimana contro il Real Madrid, dove ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa. E, anche stasera nella gara di ritorno al 'Bernabeu', il 26enne mancino sembra destinato ancora una volta alla panchina. La Juventus ci pensa, sperando che il Bayern abbassi le pretese rispetto alla valutazione di 35 milioni di euro, anche se la concorrenza - specialmente in Inghilterra - non mancherebbe per la società bianconera. Douglas Costa, in Germania dal luglio 2015, è al momento sotto contratto fino al 2020.