Calciomercato Milan, Lapadula per Simeone Jr? Ecco la risposta del Genoa

18/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO MILAN SIMEONE JR / Suggestione di calciomercato sull'asse Milan-Genoa: secondo quanto riferisce 'Sky', il club rossonero, appreso dell'interesse rossoblu per l'attaccante Gianluca Lapadula avrebbe provato ad utilizzare l'ex Pescara come pedina di scambio per arrivare a Giovanni Simeone. L'ipotesi di scambio è tramontata sul nascere a causa della valutazione pari a 25 milioni data dal 'Grifone' al cartellino del 'Cholito'.

S.D.