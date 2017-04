Barcellona-Juventus, Vialli: "Dybala, diventa il nuovo Del Piero! Allegri numero uno"

18/04/2017 08:23

BARCELLONA JUVENTUS VIALLI - Cresce l'attesa per Barcellona-Juventus, match di ritorno dei quarti di Champions League. Gianluca Vialli è fiducioso sul passaggio del turno dei bianconeri dopo il 3-0 dell'andata: "La Juve merita questa coppa e se batte il Barça diventa un drago. Questa squadra si è guadagnata il rispetto dell'Europa, la Champions è lo sbocco naturale. A patto di non far infiammare il 'Camp Nou'… - ha detto l'ex attaccante a 'La Gazzetta dello Sport' - Buffon dovrà fare il Buffon, sarà fondamentale. Higuain? I gol non si contano, si pesano. E lui li farà pensati. Dybala? Vorrei che dicesse di voler diventare come Del Piero. Allegri è un numero uno: deve restare, somiglia a Lippi".

G.M.