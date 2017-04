Calciomercato Inter, sprint per Juan Mata

18/04/2017 08:11

CALCIOMERCATO INTER MATA / Tempo di valutazioni in casa Inter, tra panchina e campo, in vista del calciomercato estivo: in attesa di conoscere il nome dell'allenatore per la stagione 2017/2018 (il sogno è riuscire a mettere le mani su uno tra Conte e Simeone), la dirigenza nerazzurra non perde di vista le possibili occasioni di calciomercato Inter: una, sulla trequarti, porta il nome di Juan Mata, in possibile uscita dal Manchester United in estate (i 'Red Devils' hanno messo gli occhi su Anderson Talisca al suo posto). L'Inter ha pronto un nuovo assalto, legato inevitabilmente ad un'eventuale schiarita a breve termine sul nome del prossimo tecnico (il profilo piace al 'Cholo' Simeone). Il tempo stringe: c'è il Besiktas molto interessato al talento spagnolo.

S.D.