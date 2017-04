Calciomercato Inter, cifra 'monstre' per Simeone

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

18/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE / L'Inter è tornata alla carica per Diego Pablo Simeone: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra è pronta a mettere sul piatto un contratto quinquennale a 10-11 milioni di euro a stagione pur di convincere il 'Cholo' a tornare a Milano, ma da allenatore. L'offerta super è la stessa stanziata per Antonio Conte, ma 'strappare' Simeone all'Atletico Madrid appare più facile, in virtù degli ottimi rapporti tra il tecnico argentino e la dirigenza dei 'Colchoneros'. Simeone è un'opzione anche per la panchina dell'Argentina, ma la pista albiceleste è in salita.

Nel caso in cui arrivasse l'ok di uno dei due top manager, l'addio di Pioli sarebbe certo. In caso contrario, la dirigenza nerazzurra valuterà il cammino dell'attuale tecnico da qui a fine stagione, tenendo d'occhio le varie alternative: Emery (che piace molto anche alla Roma), Jardim, Marco Silva, Pochettino, Sampaoli, Spalletti.