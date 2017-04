Calciomercato Inter, pista inglese per il futuro di Nagatomo

17/04/2017 23:59

CALCIOMERCATO INTER NAGATOMO / Futuro incerto per Yuto Nagatomo. Il terzino giapponese arrivato all'Inter nel 2011 ha un contratto fino al 2019 e dopo il pareggio nel derby di sabato ha dichiarato di non essere sicuro di rimanere in nerazzurro. Di recente, infatti, si è parlato di un possibile trasferimento in Cina, ma secondo il portale 'tribalfootball.com' anche gli inglesi del Crystal Palace sarebbero ora sulle sue tracce.



L.P.