Serie B, Cesena-Spezia 1-0: Ciano firma lo scatto verso la salvezza

17/04/2017 22:23

SERIE B CESENA SPEZIA / Un'altra vittoria, la seconda consecutiva, ed il Cesena ora si tira fuori dalla lotta per non retrocedere. Nel posticipo della 36a giornata di Serie B, i romagnoli stendono lo Spezia grazie ad un rigore trasformato da Ciano che vale il quarto risultato utile di fila ed il sorpasso all'Ascoli, con quattro punti dal Brescia attualmente in zona playout. E sabato andrà in scena lo scontro diretto con l'Avellino, attualmente due punti sopra.

Cesena-Spezia 1-0: 53' rig. Ciano.

Classifica: Spal 67, Verona 62, Frosinone 62, Benevento 54, Cittadella 54, Perugia 53, Entella 51, Spezia 51, Carpi 51, Novara 50, Bari 50, Salernitana 49, Pro Vercelli 45, Avellino 44, Cesena 42, Ascoli 40, Trapani 38, Brescia 38, Vicenza 37, Ternana 36, Pisa 32, Latina 31.

L.P.