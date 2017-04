Champions League, le statistiche condannano il Barcellona: Juve (quasi) in semifinale

17/04/2017 22:04

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA JUVENTUS / Juventus, sei (quasi) in semifinale di Champions League. Lo dicono le statistiche pubblicate come di consueto dalla Uefa che, in vista delle gare di ritorno dei quarti di finale, ha analizzato i risultati delle sfide dell'andata e stilato le varie probabilità di passaggio del turno in base ai precedenti. Il 3-0 dello 'Juventus Stadium', quindi, mette i bianconeri in una posizione di netto vantaggio, visto che nel 94,4% dei casi le squadre che nel primo match hanno ottenuto questo punteggio sono poi riuscite a passare alla fase successiva. Per il Barcellona, quindi, le chance di volare in semifinale scendono al 5,6%. Gli ottavi col Psg, però, insegnano che non è ancora finita: dopo il 4-0 dell'andata, infatti, per l'Uefa i catalani avevano lo 0% di probabilità di centrare la rimonta.



Il Monaco, dopo il successo per 2-3 sul campo del Borussia Dortmund, al 97% sarà un'altra semifinalista, così come il Real Madrid parte molto avanti col Bayern Moncao (94% contro 6% dei tedeschi). Più equilibrata, infine, la gara tra Leicester e Atletico Madrid: le 'Foxes' hanno il 40,7% di possibilità dopo il ko per 1-0 in casa dei 'Colchoneros'.



L.P.