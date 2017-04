Calciomercato Juventus, fissato l'appuntamento per il rinnovo di Allegri: gli scenari

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese )

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / È atteso dopo il match di Barcellona l'incontro tra Massimiliano Allegri e la Juventus per definire il percorso comune futuro. Rispetto a qualche mese fa, quando l'allenatore veniva affiancato a diversi club esteri (Arsenal, Atletico Madrid e PSG i più quotati), il prolungamento sembra più sicuro. Qualche settimana fa le parti hanno rimandato l’appuntamento a dopo la fase più calda della stagione: la gara d’andata allo Stadium con il Barcellona, unita ai successi in campionato, hanno rinvigorito la volontà di dare seguito all’attuale progetto tecnico. Un’altra bella prestazione con il Barcellona e l’attesa qualificazione alla semifinale di Champions League sarebbero gli ingredienti migliori per la stretta di mano con il tecnico, prima di dare concretamente il via al nuovo calciomercato estivo.



Resta da definire, però, la durata del nuovo contratto di Allegri, attualmente legato fino al 30 giugno 2018 e che con il rinnovo entrerebbe nella cerchia dei tecnici che hanno guidato per più anni la formazione bianconera. Diverse le ipotesi abbozzate allo stato attuale: da un prolungamento di un anno più uno, a un triennale, fino a un biennale secco che potrebbe mettere d'accordo tutti. Ma detto di questo passaggio ancora da chiarire, la direzione quasi certa è che Allegri e la Juventus (eccetto clamorosi ribaltamenti) dovrebbero continuare a inseguire insieme nuovi successi da record.

Calciomercato Juventus, con Allegri si guarda al futuro

Il proseguimento del percorso con Allegri dovrebbe far cambiare poco in tema di calciomercato Juventus, in quanto le strategie della società sono da tempo ben chiare: si va verso il rinnovamento di un organico che dovrà proporre un calcio europeo, divertendo i tifosi e ottimizzando i risultati in ogni competizione. Marotta e Paratici si sono mossi per tempo su profili giovani da far crescere per la Juventus del futuro e la conferma di un allenatore che conosce bene l’ambiente non può che tornare utile anche nel piano di lancio internazionale della nuova immagine del brand Juve.