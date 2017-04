Juventus, Dybala punta il Barcellona: "Sarò al 100%. Rinnovo? Una mia scelta"

17/04/2017 21:22

JUVENTUS DYBALA / A due giorni dalla storica notte del 'Camp Nou', la Juventus riceve la notizia più attesa. La paura per Paulo Dybala è superata e l'argentino è pronto a scendere in campo mercoledì sera contro il Barcellona. Ad annunciarlo è lo stesso Dybala che, dopo essersi allenato con il resto dei compagni nell'ultima parte della sessione di oggi, ai microfoni dell'emittente 'Tyc Sports' racconta: "Al Camp Nou sarà difficile, dobbiamo ricordarci quello che è successo con il Psg agli ottavi. Il nostro vantaggio è che loro dovranno scoprirsi e quindi dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi. Oggi mi sono allenato con il gruppo, molto probabilmente sarò al 100% nella sfida con il Barça".

La 'Joya', poi, torna sul recente rinnovo: "È stata una mia scelta e la Juve non ha niente da invidiare a Real Madrid, Bayern Monaco o Barcellona. Ho parlato con la società e ho detto che volevo rimanere, sto molto bene qui alla Juve".



La chiosa, inevitabile, è sulla Nazionale, il paragone con Messi e la sua nuova esultanza: "Non posso immaginare un Mondiale senza l’Argentina. Io come tutti gli argentini vogliamo raggiungerlo. Messi è indiscutibile. Il paragone con lui mi dà fastidio, però come Maradona: ce n'è stato uno solo. Credo che ci sia molta distanza tra me e lui. L'esultanza? L'ho inventata perché mi piace molto il film 'Il Gladiatore'. Dopo la partita di Supercoppa Italiana che abbiamo perso, in cui ho sbagliato il rigore, ho pensato di cambiare e dissi che dovevo cominciare da un festeggiamento nuovo. Nella vita bisogna lottare. Ho sempre detto che le persone hanno una maschera per lottare contro i problemi che dobbiamo vivere. Userò questa esultanza per sempre".

