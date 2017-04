17/04/2017 20:51

FROSINONE KRAGL MACARI / Pasquetta da dimenticare per la bella Alessia Macari. Sulle sue Instagram Stories la showgirl e compagna di Oliver Kragl, centrocampista classe '90 del Frosinone, ha pubblicato un video in cui si lamenta per il mancato impiego del suo ragazzo, entrato solamente al 76' della sfida persa dai ciociari col Novara per 2-3.



L.P.