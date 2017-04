Champions League, il Barcellona avverte la Juventus su Twitter

17/04/2017 20:36

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA JUVENTUS / Il conto alla rovescia corre veloce verso il tanto atteso ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 3-0 dell'andata, il Barcellona si prepara ad ospitare la Juventus per tentare un'altra incredibile rimonta. E mentre il tecnico Luis Enrique continua a dirsi fiducioso, sottolineando come rimontare tre reti sia più semplice rispetto al ribaltone compiuto col Psg agli ottavi, il club blaugrana su Twitter ha pubblicato oggi un breve tweet con tutti i risultati della formazione catalana al 'Camp Nou' in questa edizione della Champions: 7-0, 4-0, 4-0 e 6-1. "Risultati che ci portano ad essere ottimisti" sottolineano da Barcellona.



L.P.

???? 7-0, 4-0, 4-0 and 6-1 ????

The results in the #UCL at the Camp Nou are cause for optimismhttps://t.co/f7FkvLpKWi

???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/lP6mmiyAOK