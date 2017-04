Serie B, Pisa-Avellino 0-1: Laverone inguaia Gattuso

17/04/2017 20:00

SERIE B PISA AVELLINO 0-1 / Adesso è davvero durissima per il Pisa. Nel penultimo match della 36a giornata di Serie B la formazione di Gennaro Gattuso cade in casa contro l'Avellino, che passa con una rete di Laverone al 49' e inguaia i toscani, ora distanti cinque punti dal Vicenza che occupa l'ultima piazza buona per i playout.

Pisa-Avellino 0-1: 49' Laverone.



Classifica: Spal 67, Verona 62, Frosinone 62, Benevento 54, Cittadella 54, Perugia 53, Entella 51, Spezia 51*, Carpi 51, Novara 50, Bari 50, Salernitana 49, Pro Vercelli 45, Avellino 44, Ascoli 40, Cesena 39*, Trapani 38, Brescia 38, Vicenza 37, Ternana 36, Pisa 32, Latina 31.

*Una partita in meno



L.P.