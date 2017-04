Championship, festa Brighton: storica promozione in Premier League

17/04/2017 20:18

BRIGHTON PREMIER LEAGUE / Ora lo certifica anche la matematica e può partire finalmente la festa. Dopo 34 anni, il Brighton & Hove Albion torna in Premier League. Grazie alla vittoria di oggi sul Wigan, la quinta consecutiva in campionato, i 'Gabbiani' toccano quota 92 punti a 3 giornate dal termine della Championship portandosi a 13 punti dal Reading terzo e 14 dall'Huddersfield che deve recuperare un incontro. Rischia di complicarsi, invece, il cammino del Newcastle di Rafael Benitez che non vince da tre incontri ma mantiene comunque il secondo posto.

L.P.