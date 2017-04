dall'inviato Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

17/04/2017 19:36

VIDEO CM.IT MACHEDA/ Grande gioia per Federico Macheda, autore di una doppietta nel match che ha visto il Novara vincere 3-2 in casa del Frosinone. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex Manchester United ai cronisti presenti in zona mista, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it.

BUONA VISIONE!