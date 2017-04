Real Madrid-Bayern Monaco, Ancelotti: "Serve una gara perfetta, Lewandowski sta bene"

17/04/2017 19:45

REAL MADRID BAYERN MONACO / Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul Bayern Monaco alla vigilia della gara col Real Madrid: "Siamo qui per un impegno molto difficile, faremo il possibile - spiega a 'Premium Sport' - Qui bisogna fare una partita perfetta, all'andata abbiamo fatto alcuni errori nella seconda parte. Servirà una gara intensa. Lewandowski sta bene, si è allenato ieri e ha voglia di giocare. L'allenamento di oggi servirà per valutare altri calciatori ma pensiamo che saranno tutti disponibili tranne Martinez che è squalificato. Boateng e Hummels dobbiamo valutarli oggi, si alleneranno con la squadra. Scherzo al Real? Ci tengo tanto, soprattutto per il Bayern, che vuole avere la possibilità di andare avanti. Critiche? In Bundesliga stiamo andando molto bene, adesso siamo concentrati sulla Champions".

M.D.A.