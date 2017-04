Real Madrid-Bayern Monaco, Lewandowski: "Sto bene, dovremo segnare"

17/04/2017 19:14

REAL MADRID BAYERN MONACO LEWANDOWSKI / Robert Lewandowski ha fatto il punto sul suo Bayern Monaco alla vigilia della gara col Real Madrid: "Sto bene e sono felice di poter tornare a lavorare con la squadra - le sue parole in conferenza - Dovremo giocare come fossimo in casa se vogliamo continuare in Champions League. Dovremo pressare il Real fin dal primo minuto, essere intensi e offensivi, ma senza trascurare la difesa. Abbiamo bisogno di segnare e dovremo cercare di farlo fin dall'inizio, anche perché questo è l'unico modo per vincere a Madrid. Non sarà facile, ma per una squadra come il Bayern non è impossibile vincere al 'Bernabeu'".

M.D.A.