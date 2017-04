Real Madrid-Bayern Monaco, Zidane: "Niente calcoli, vogliamo vincere"

17/04/2017 18:46

REAL MADRID BAYERN MONACO ZIDANE / Alla vigilia di Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League, Zinedine Zidane ha fatto il punto sulla sua squadra in conferenza stampa: "Che tipo di partità sarà lo scopriremo domani. So che dovremo avere lo spirito giusto e partire molto forte, ma non faremo calcoli. Vogliamo vincere e basta, anche se siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo. In casa o fuori, il Bayern non cambia molto. Sono sicuro che loro faranno una grande prestazione, e anche noi dovremo giocare al meglio: a decidere questa sfida potrebbero essere dei dettagli. Bale? Ha dei fastidi che gli impediranno di giocare domani, ma spero di recuperarlo per il 'Clasico' di domenica".

M.D.A.