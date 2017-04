Chelsea, UFFICIALE: Terry via a fine stagione

17/04/2017 18:26

CHELSEA TERRY / La notizia era nell'aria da mesi ma adesso è ufficiale: John Terry lascerà il Chelsea a fine stagione. Attraverso un comunicato sul suo sito, il club inglese ha annunciato la separazione col difensore a fine stagione, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Classe 1980, Terry è una bandiera del club 'Blues', avendo partecipato ai suoi successi in 19 stagioni. Nel salutarlo, la società lo ha ringraziato e gli ha augurato il meglio nelle prossime sfide che lo attenderanno.

Il capitano del Chelsea ha spiegato la sua decisione: "Non vi ringrazierò mai abbastanza, ma ora ho bisogno di giocare e di nuove sfide - ha detto ai microfoni del club - Abbiamo avuto alcuni colloqui molto positivi ma ho deciso che era il momento giusto per lasciare. Io sento di avere ancora molto da offrire in campo ma ho capito che al Chelsea avrei avuto poche occasioni. Resterò sempre il primo tifoso della squadra. Non dimenticherò mai l'incredibile viaggio che abbiamo fatto insieme. Grazie mille per tutto".

M.D.A.