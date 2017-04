Carpi-Bari, Castori: "Mbakogu per noi è fondamentale"

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

17/04/2017 18:21

CARPI BARI CASTORI / Fabrizio Castori ha parlato dopo la gara Carpi-Bari a Sky Sport: "Quest'anno in Serie B vedo davvero molto equilibrio. Sarà un campionato combattuto fino alla fine. Nonostante la frattura con le prime tre in classifica sono convinto però che si faranno i playoff. Jerry Mbakogu per noi è fondamentale. Conosce i nostri automatismi e il suo ritorno nel calciomercato di gennaio ci ha dato una grande mano. Abbiamo giocato insieme a lungo e conosce bene il Carpi".