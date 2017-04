Carpi-Bari, Colantuono: "L'autogol ci ha destabilizzato"

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

17/04/2017 18:02

CARPI BARI COLANTUONO / Il tecnico del Bari Stefano Colantuono ha parlato a 'Sky Sport' dopo la gara contro il Carpi: "Ogni partita ha una storia differente. Oggi avevamo la gara sotto controllo, ma l'autogol ci ha destabilizzato. Siamo stati in partita fino a che il Carpi non ha segnato la rete del raddoppio. Siamo stati anche un po' sfortunati per i problemi fisici accusati da Franco Brienza e Antonio Floro Flores. Alcuni dovrebbero rifiatare, ma al momento non ce lo possiamo proprio permettere".