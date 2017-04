Calciomercato Napoli, Sarri ritrova Allan e Jorginho: futuro più azzurro

17/04/2017 17:55

CALCIOMERCATO NAPOLI JORGINHO ALLAN / La stagione di Allan e Jorginho ha vissuto momenti altalenanti. Dopo un buon inizio, i due calciatori hanno perso ben presto la titolarità in favore di Zielinski e Diawara, tra le rivelazioni di questo Napoli. La loro mancanza dal campo di gioco e le prestazioni incolori hanno alimentato indiscrezioni su un possibile addio nel prossimo calciomercato estivo. Per Allan ci sono state voci dalla Premier League, con il Watford di Mazzarri alla finestra, mentre Jorginho piace sia in Italia (è stato accostato Roma e Fiorentina) che all'estero.

Tuttavia, proprio in questo finale di campionato, i due si sono riappropriati della maglia da titolare grazie a ottime performance. L'ultima è stata quella contro l'Udinese, in cui Allan ha segnato e Jorginho ha fornito l'assist vincente a Mertens che ha dato il via alla vittoria. Così, rientrati nelle gerarchie di Sarri, i due si apprestano a vivere un finale di stagione da protagonisti. Il loro futuro potrebbe essere ancora a tinte azzurre.

M.D.A.