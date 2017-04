Striscione per Allegri (Calciomercato.it)

Dall'inviato a Vinovo Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese )

17/04/2017 17:15

JUVENTUS ALLEGRI / In casa Juventus aumenta l'adrenalina in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona. Stamane, come mostrano le immagini realizzate da Calciomercato.it, i tifosi hanno omaggiato Massimiliano Allegri esponendo uno striscione a Vinovo: "Massimiliano, ci rendi tutti allegri. Andiamo a comandare!".

M.D.A.