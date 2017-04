Champions League, designato l'arbitro di Barcellona-Juventus

17/04/2017 16:40

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA JUVENTUS ARBITRO / Designato l'arbitro di Barcellona-Juventus, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A dirigere il match di mercoledì sera sarà Björn Kuipers, assistito da Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo Mario Diks, addizionali Pol van Boekel e Danny Makkelie. Per Kuipers sarà la quinta partita europea con la Juventus in campo, dati i quattro precedenti tra Europa e Champions League: l'ultimo è quello delo scorso novembre nel match casalingo contro il Lione (terminato 1 a 1).

M.D.A.